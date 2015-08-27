بالفيديو – روني ' شششش ' .. يونايتد 7-1 كلوب بروج

عاد واين روني وعادت معه قوة مانشستر يونايتد الهجومية ليقود الشياطين الحمر للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2013 بعد اكتساح كلوب بروج بأربعة أهداف دون رد.

وحل مانشستر يونايتد ضيفا على كلوب بروج البلجيكي لمواجهته في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك عاد مانشستر يونايتد للظهور في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد غياب عن البطولة ككل الموسم الماضي بعد اكتساح كلوب بروج بسبعة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

فيما ينتقل الفريق البلجيكي للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وغاب واين روني عن تسجيل أي هدف مع يونايتد خلال أربعة مباريات في الموسم الجاري، وتعرض الفتى الذهبي لانتقادات لاذعة بسبب ذلك الأمر.

لكن انفجر روني في وجه كلوب بروج وسجل هاتريك في الدقائق 20، 49، و57، الأمر الذي دفع زوجته للتغريد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر"شششش".

فيما سجل الهدف الرابع ليونايتد اللاعب الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة إهدار خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" لركلة جزاء بعد انزلاقه.

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