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بالفيديو – ليفركوزن يسقط لاتسيو بثلاثية.. ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

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بالفيديو – ليفركوزن يسقط لاتسيو بثلاثية.. ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال بالفيديو – ليفركوزن يسقط لاتسيو بثلاثية.. ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

تغلب باير ليفركوزن على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد ليقصي الفريق الإيطالي ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستضاف ليفركوزن نظيره لاتسيو في ملعب باي آرينا بألمانيا يوم الأربعاء ونجح في تعويض هزيمته في لقاء الذهاب قبل أسبوع في الأوليمبيكو بهدف دون رد، بفوز بثلاثية.

افتتح هاكان كالهانجالو أهداف المباراة في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 48 سجل أدمير محمدي الهدف الثاني للفريق الألماني.

وفي الدقيقة 68 تم طرد لاعب لاتسيو مارويسيو بعد حصوله على إنذارين في دقيقة واحدة فقط.

واختتم كريم بلعربي أهداف ليفركوزن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وبذلك يشارك في دور المجموعات من دوري الأبطال أربعة فرق من ألمانيا هم بايرن ميونيخ، فولفسبورج، بروسيا مونشنجلادباخ، وباير ليفركوزن.

فيما يشارك من إيطاليا فريقين فقط هم يوفنتوس وروما.

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فيديو اليوم السابع

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