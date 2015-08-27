أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيلد: سيتي حسم صفقة دي بروين لصالحه بهذا المبلغ

Google+ Print
بيلد: سيتي حسم صفقة دي بروين لصالحه بهذا المبلغ بيلد: سيتي حسم صفقة دي بروين لصالحه بهذا المبلغ

بحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مانشستر سيتي حسم سباق الحصول على توقيع صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لصالحه.

وكان مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد أبديا اهتمامهما بنجم تشيلسي الأسبق الذي تعملق الموسم المنصرم مع فولفسبورج الألماني.

لكن مانشستر سيتي بحسب صحيفة بيلد ذات المصداقية العالية في ألمانيا فاز باللاعب مقابل ما يوازي 80 مليون يورو.

جاء فوز سيتي بالصفقة بعدما طلب اللاعب من فولفسبورج الرحيل، واختار سيتي دون سواه لتمثيله هذا الموسم.

وكان سيتي قد دعم صفوفه خلال الصيف بالتعاقد مع فابيان ديلف من أستون فيلا ورحيم ستيرلنج من ليفربول ونيكولاس أوتامندي نجم دفاع الأرجنتين من فالنسيا.

ويتقدم سيتي بثبات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق 3 انتصارات متتالية وحصد 9 نقاط بنسبة نجاح 100%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع