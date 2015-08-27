تعرف على تصنيف دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

انتهت مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بصعود 10 فرق إلى دور المجموعات ليبدأ النظام الجديد للبطولة في موسم 2016-2015.

وتأهل من تلك المرحلة كل من أستانا الكازاخستاني، دينامو زغرب الكرواتي، مالمو السويدي، ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، بارتيزان الصربي، باير ليفركوزن الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، سسكا موسكو الروسي، شاختار دونيتسك الأوكراني، وفالنسيا الإسباني.

وخلال الموسم الجاري سيتم تطبيق نظام جديد في تصنيف دور المجموعات حيث يضم الأول حامل لقب بطولة الموسم الماضي، بالإضافة إلى الأندية المتوجة ببطولة الدوري المحلي.

أما التصنيف الثاني والثالث والرابع فيتضن الفرق بناء على نتائجها السابقة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال آخر خمسة مواسم.

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

التصنيف الأول: برشلونة، تشيلسي، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، بنفيكا، باريس سان جيرمان، زينيت سان بطرسبرج، أيندهوفن.

التصنيف الثاني: ريال مدريد، أتليتكو مدريد، بورتو، أرسنال، مانشستر يونايتد، فالنسيا، باير ليفركوزن، مانشستر سيتي.

التصنيف الثالث: شاختار دونيتسك، سيفيليا، أوليمبيك ليون، دينامو كييف، أوليمبياكوس، سسكا موسكو، جالاتا سراي، روما.

التصنيف الرابع: باتي بوريسوف، بروسيا مونشنجلادباخ، فولفسبورج، دينامو زغرب، ماكابي تل أبيب، مالمو، أستانا.