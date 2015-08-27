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مغردون: بنت الإمارات فخر للدولة في كل المجالات

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مغردون: بنت الإمارات فخر للدولة في كل المجالات مغردون: بنت الإمارات فخر للدولة في كل المجالات

سجل وسم #يوم_المرأة_الإماراتية عبر تويتر تفاعلاً كبيراً جعله ضمن قائمة الأكثر تداولاً في الترند الإماراتي، حيث أكد المغردون أن بنت الإمارات فخر للدولة في كل المجالات، ودون فهد المحمود«تحية تقدير وعرفان إلى أمهاتنا وأخواتنا المرابطات في بيوتهن على تربية أولادهن وطاعة أزواجهن وحفظ أنفسهن؛ لنهضة أوطانهن»، فيما دون خميس الشرياني«كلنا فخر وعزة بالمرأة الإماراتية، ودورها في إنجازات الدولة في شتى المجالات المدنية والعسكرية »، وكتب حمد الكعبي «يحق لنا أن نفخر بكل امرأة إماراتية ونرفع الرأس عاليا هي بالفعل ابدعت وتميزت وصنعت مجداً للوطن»، ودونت حصة الأحمدي« كلنا فخر بأننا بنات هذا الوطن الغالي، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن الظن ونحقق المزيد من الرفعة والتقدم».

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