تدريب 1400 متطوع للمشاركة في تنظيم الانتخابات

بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات تدريب 1400 متطوع يشاركون في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ويتوزعون على 36 مركزا انتخابيا في مختلف ارجاء الدولة، وسيتم تدريب المتطوعين خلال 150 دورة تدريبية يقدمها 20 مدربا متخصصا منذ 2 الشهر الجاري ولغاية 17 من الشهر المقبل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في 8 مراكز تدريبية تتوزع في مدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة ودبي والعين والشارقة والرويس وأبوظبي.

مستجدات

وأعلن طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات أن اللجنة تسلمت 2549 طلبا للمشاركة التطوعية في تنظيم عملية الانتخابات والنسبة الأكبر من الإناث، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات كل مجموعة تضم 25 متطوعا ويتم تدريبها خلال يومين، المؤتمر الصحفي الثاني الخاص بمستجدات البرنامج والذي عقد أمس في فندق رافلز بدبي بحضور الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، والدكتور هاشم بن سرحان الزعابي، مدير كليات التقنية في دبي، والعميد الركن محمد الملا من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأحلام سعيد اللمكي، مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، ومريم النعيمي من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمستشار علي سلطان حداد، عضو مجلس إدارة جمعية «كلنا الامارات»، وسحر أحمد العوبد، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، ونائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والمستشار علاء بن مروان، نائب رئيس فريق اسعد شعب، وسيف الظاهري، مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

تفاعل كبير

واشاد لوتاه بحجم التفاعل الكبير من قبل المواطنين وجمعيات النفع العام والمؤسسات الوطنية التي قدمت الدعم الكبير لبرنامج تأهيل وتدريب فرق المراكز الانتخابية الذي يساهم في تنفيذ انتخابات 2015، الأمر الذي يدل بشكل بارز على وعيهم بأهمية العملية الانتخابية والدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في المجتمع.

وأكد طارق هلال أن برنامج التمكين مشروع سياسي متكامل وأن المجلس الوطني الاتحادي مؤسسة عريقة في الدولة، لافتا إلى أن النجاح الذي حققناه حتى الآن سببه تكاثف الجميع، مبينا أن عدد المتابعين لتويتر وصل إلى أكثر من 12 الف متابع. وأوضح أنه يتوقع اقبالا كبيرا على عملية التصويت في مراكز الاقتراع ومشاركة المواطنين في العرس الانتخابي.

أول برنامج

وقال إن برنامج تأهيل وتدريب فرق المراكز الانتخابية الذي أطلقته اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع كليات التقنية العليا، كأول برنامج من نوعه يمنح شهادة متخصصة للعاملين في المراكز الانتخابية، نجح بشكل كبير في إشراك الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة للمساهمة في تنفيذ العملية الانتخابية.

وأضاف إن عدد الراغبين في العمل في المراكز الانتخابية والمتقدمين بالطلبات عبر الموقع الالكتروني للجنة الوطنية الانتخابات من متطوعين يمثلون مؤسسات وطنية ومجتمعية رائدة مشهود لها بجهودها ودورها الرائد في دعم الفعاليات الوطنية والمساهمة في تنفيذها بنجاح، وخضعت جميع الطلبات للمراجعة من قبل لجنة مختصة، حيث سيتم تدريب 1400 مواطن ومواطنة بناء على احتياجات المراكز الانتخابية.

وأعرب طارق لوتاه عن شكره وتقديره للدور المهم الذي تقوم به كليات التقنية العليا لرفد جهود الكوادر العاملة في إدارة العملية الانتخابية بالمهارات والمعرفة العلمية التي سترفع من فعالية وتميز الأداء في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية، وكذلك كافة المؤسسات الوطنية التي ساهمت بشكل واضح في تحفيز المواطنين على المشاركة في هذا البرنامج التدريبي، ومنها هيئة الإمارات للهوية، وهيئة الخدمة الوطنية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم، وجمعية كلنا الإمارات، وجمعية الامارات للتطوع، والاتحاد النسائي العام، وفريق أسعد شعب للتطوع.

مبادرة

وقال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن وسائل الإعلام شريك حقيقي للجنة الوطنية للانتخابات وتقوم بدورها في توعية المجتمع الاماراتي بالثقافة الانتخابية وحث المواطنين على خوض غمار هذه التجربة.

واشار إلى دور كليات التقنية التي قامت بعمل احترافي يستحق كل الشكر والتقدير من خلال مساعدة اللجنة الوطنية بوضع برامج متخصصة لتدريب المتطوعين ليكونوا على قدر المهام الموكلة اليهم في مراكز التصويت.

تنسيق

قال الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير كليات التقنية بدبي إن كليات التقنية العليا قامت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات بخصوص تسجيل المتطوعين من مختلف انحاء الدولة وإعداد مراكز لتدريبهم وتأهيلهم والاتفاق على المهارات التي يجب أن يمتلكوها، لافتا إلى أن التدريب مدته يومان ويتم تدريب المتطوع يوميا لمدة 6 ساعات من قبل مدربين متخصصين وفي اليوم الاول يتم التركيز على المشاركين ورفع ثقافتهم ومعرفتهم في المشاركة السياسية وتدريبهم على مهارات خدمة العملاء في مراكز الاقتراع وفي اليوم الثاني يقوم المدربون بتدريب المتطوعين على الاجراءات القانونية التي سيتم تطبيقها في مراكز التصويت.

وأعلن العميد الركن محمد الملا من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مشاركة 252 مجندا متطوعا من الخدمة الوطنية سيتم توزيعهم على مراكز التصويت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات.

إضاءة

قدمت 9 مؤسسات وطنية دعمها لبرنامج تأهيل وتدريب فرق المراكز الانتخابية وهي هيئة الامارات للهوية، هيئة الخدمة الوطنية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيئة تنمية المجتمع، مركز أبوظبي للتعليم، جمعية كلنا الإمارات، وجمعية الامارات للتطوع، وجمعية الاتحاد النسائي وفريق أسعد شعب للتطوع.