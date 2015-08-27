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طارق السيد والسعيد يكشفان - عندما توسل شادي محمد لهما لكي لا تضحك الجماهير عليه

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طارق السيد والسعيد يكشفان - عندما توسل شادي محمد لهما لكي لا تضحك الجماهير عليه طارق السيد والسعيد يكشفان - عندما توسل شادي محمد لهما لكي لا تضحك الجماهير عليه

كشف طارق السعيد وطارق السيد لاعبا الزمالك في بداية الألفية عن موقف طريف جمعهما بشادي محمد مدافع الأهلي في إحدى مباريات القمة.

ويقصد الطارقان مباراة قمة 2003 التي فاز بها الزمالك على الأهلي بهدف لجمال حمزة.

في بداية الألفية كانت الجبهة اليسرى للزمالك تتألق بشكل لافت بفضل الظهير طارق السيد والجناح طارق السعيد.

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وقال السعيد في حديثه لقناة TEN يوم الأربعاء: "لعب شادي محمد في الجبهة اليمنى للأهلي بسبب ظل غياب اللاعبين الأساسيين".

وأضاف مازحا "في بداية هذه المباراة توسل لنا شادي محمد لكي لا نتألق في هذا اللقاء، وقال لنا نصا (أبوس إيديكم لا تجعلوا الجماهير تضحك علي)".

وأوضح طارق السيد أن كل من كان يلعب في الجبهة اليمنى بمصر كان يخشي اللعب أمام الجبهة اليسرى للزمالك في هذه الفترة في ظل تألقهما الشديد.

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