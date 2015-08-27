أهالى "كفر سليم الحى" يحبطون محاولة سرقة 3 مدارس بالسويس

تمكن أهالى منطقة كفر سليم الحى بالسويس مساء الأربعاء من إحباط محاولة سرقة 3 مدارس هى عمر بن الخطاب الإعدادية بنون والسيدة عائشة الإعدادية بنات ورياض الصالحين الابتدائية.

قال شهود عيان إنهم رصدوا تحركات مريبة داخل هذه المدارس وقام عدد من شباب المنطقة بالقفز إلى داخل المدارس ليتمكن أحدهم من الإمساك بأحد اللصوص و تسليمه إلى قسم شرطة الأربعين التى تباشر تحقيقاتها الآن فى واقعة السرقة بحضور مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن مديرية التربية و التعليم و أحمد رفاعى مسئول أمن إدارة شمال.

قال "فتح الله" أن اللصوص قاموا بكسر واقتحام غرف المناهل و كسر مواسير المياه وملحقات دورات المياه و مستلزمات غرف الاقتصاد المنزلى فيما تستمر جهود شرطة الأربعين لسرعة القبض على باقى اللصوص.

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