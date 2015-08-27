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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل فى علوم المكتبات حول "الضبط الاستنادى"

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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل فى علوم المكتبات حول "الضبط الاستنادى" مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل فى علوم المكتبات حول "الضبط الاستنادى"
ينظم قسم الخدمات التعليمية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل "الضبط الاستنادى" فى إطار البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات، وذلك فى الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل.

تختص الورشة بتعريف المتدربين بأهمية الضبط الاستنادى، وكيفية إعداد الملف الاستنادى، والقواعد الداعمة لهذا العمل، وأيضًا أسس تطبيقه من خلال الفهرسة الإلكترونية باستخدام قواعد "مارك 21".

وتتضمن محاضرات وتدريبات عملية على كيفية إعداد المداخل والإحالات، وأنواع الملفات الاستنادية وكيفية إنشاء كل نوع منها (مثل الملف الاستنادى للأسماء، والهيئات، والأسماء الجغرافية، ورؤوس الموضوعات).

يلقى المحاضرات متخصصو إدارة العمليات الفنية بمكتبة الإسكندرية، وتبدأ الدورة يوم الاثنين، 28 سبتمبر إلى الأربعاء، 30 سبتمبر 2015.

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