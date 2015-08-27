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رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى الوحيد للطلبة

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رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى الوحيد للطلبة رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى الوحيد للطلبة
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، أن الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى لطلاب الجامعات، مشيرا إلى أن أى تنظيمات أو مسميات طلابية أخرى تضر بالطلاب والعمل الأكاديمى وتنتقص من حقوق الاتحادات الطلابية المنتخبة.

وقال شمس الدين خلال استقباله اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم كل الدعم للنشاط الطلابى كافة وبلاحدود دون التدخل فى شئونهم، فلا يوجد وصاية أو طاغية بجامعة بنها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بنها سباقة فى مجال المبادرات الطلابية، وإطلق المنتمين لها أقوى المبادرات، قائلا "لابد من تنوع هذه المبادرات بين رياضية وثقافية وفنية مع ربطها بالاتحادات الطلابية".

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الطلابية مع بداية العام الدراسى الجديد تطبيقاً للقانون، مؤكدا على ثقته الكاملة فى قيادات الطلاب بجامعة بنها، ووعيهم بالتحديات التى تواجه الوطن وضرورة التكاتف للحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة اليمين الدينى المتطرف وجميع صور التشدد.

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مصر 365