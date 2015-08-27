إزالة 415 حالة إشغالات وتعديات من شوارع مدينة بنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالتنسيق مع قسم المرافق بمديرية الأمن، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع المدينة وتم تحرير محاضر للمخالفين وأحيلت إلي النيابة لمباشرة التحقيق.

أسفرت الحملة، التي قادها العميد أحمد عيطة رئيس الوحدة المحلية والرائد وليد الخولي رئيس قسم المرافق، عن قيام المعدات (لوادر وسيارات) بإزالة 415 حالة إشغالات، تنوعت ما بين باعة جائلين لا يحملون تراخيص واصحاب محال تجارية ومقاهى لتعديهم على الرصيف، وأكشاك خشبية وأسمنتية مخالفة وغير مرخصة، تندات وبروز محلات وذلك في شوارع عبدالسلام عارف وصلاح سالم والبشرى وإسلام وأحياء الأزهرى والزهور والرمد.