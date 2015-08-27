التعاقد مع قاعدة بيانات عالمية لخدمة الباحثين فى جامعة بنها

أعلن الدكتورهشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، الموافقة على التعاقد مع قاعدة بيانات"scopus" للاقتباسات والملخصات المجازة علميا، وذلك لخدمة الباحثين بالجامعة.

وأكد أبوالعينين، أن الهدف من التعاقد مع الشركة الموردة لقاعدة البيانات هو توفير وإتاحة أكثر من 21000 مصنف من 5000 ناشر حول العالم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والعلوم الاجتماعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القاعدة تحتوى على 50 مليون سجل يعود تاريخها إلى عام 1823 ما يتيح مقارنة ما يصل إلى 10 مجلات فى وقت واحد.