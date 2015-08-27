الإخوانى جمال حشمت يستقوى بالخارج ويدعو أمريكا لدعم أهداف الجماعة بمصر

حرضت جماعة الإخوان، على التصعيد ضد الدولة المصرية ودعت أنصارها إلى مواصلة العنف فى المظاهرات بمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته قيادات الجماعة فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحرض جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وعضو الوفد الإخوانى بأمريكا، الإخوان على التصعيد، زاعما أن الجماعة ستتخذ كل الخطوات لتحقيق أهدافها.

وطالب حشمت، الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الجماعة من أجل تحقيق أهدافها، زاعما أن الجماعة ستواصل تحركاتها خلال الفترة المقبلة ضد مصر.

بيان منسوب لقيادات الإخوان بالسجون يهاجم نائب مرشد الجماعة