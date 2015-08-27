وزير التعليم: حددنا معلمى الثانوية المشاركين فى دروس التقوية بمراكز الشباب

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حددت عدد المدرسين الذين يشاركون فى خطة الوزارة، للقضاء على الدور الخصوصية، والمكلفين بالتدريس فى مراكز الشباب لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أن المعلمين المشاركين فى القوافل التعليمية سيقومون بالتدريس فى مراكز الشباب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المعلمين المشاركين فى القوافل التعليمية على مستوى عالى، موضحًا أنه تم حصر معلمى المرحلة الثانوية لاختيار أيضًا من يشاركون فى تقديم دروس وحصص التقوية لطلاب الثانوية العامة داخل المدارس فى نظام المحاضرات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على فتح مراكز الشباب لتقديم بديل الدروس الخصوصية للطلاب، مشيرًا إلى أنه ضمن خطة الوزارة منح حصص تقوية بمراكز الشباب والمدرسة تحت إشراف الوزارة، مع محاسبة المعلم بنفس سعر الحصة مع إلزام الطالب بجزء من سعر الحصة وتحمل الوزارة باقى التكاليف.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها ما يقرب من 300 متابع تكون مهمتهم الرئيسية هى الرقابة ومتابعة المدارس، قائلاً لدينا 2000 مدرسة ثانوى سيتم متابعتهم يوميًا من قبل أفراد المتابعة وتقويم الأداء.

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