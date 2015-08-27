"البيئة": نرصد حرق قش الأرز بالأقمار الصناعية لحظيًا على مدار الساعة

قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة ستستخدم تقنية رصد حرق قش الأرز باستخدام الأقمار الصناعية، موضحًا أن هذا بدأ منذ أيام وحتى انتهاء موسم حصاد الأرز، كما سيتم أيضًا القيام بحملات تفتيشية على المحافظات التى تشهد حرق قش الأرز، للحد من ظاهرة السحابة السوداء.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لديها فريق عمل كامل بالوزارة يعطى إنذارًا مبكرًا يوميًا، عن طريق صور بالقمر الصناعى عن الحرق المكشوف بالمحافظات، موضحًا أن الوزارة تمكنت أول أمس من رصد نطاق حرق مكشوف بعزبة العبابدة بمحافظة الدقهلية، وتم تحريك أقرب لجنة تابعة للوزارة لاتخاذ الإجراء القانونى ضد المخالفين.

وأكد الدكتور جمال الصعيدى، أن الفاعلين بمنظومة مواجهة حرق قش الأرز يعملون وينسقون "أون لاين" مع بعضهم البعض، بحيث يتم التفاعل لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة.

وزير البيئة من كفر الشيخ: أتواجد بالمحافظات لمنع حرق قش الأرز