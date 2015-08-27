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اليوم.. سماع أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقضية "التخابر مع قطر"

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اليوم.. سماع أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقضية "التخابر مع قطر" اليوم.. سماع أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقضية "التخابر مع قطر"
تستمع اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، فى الجلسة رقم 48 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لشهادة اللواء "محمد عمر وهبى" رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.


>- اسمع الخبر.. تأجيل الجلسة الـ 47 من محاكمة "مرسى" بقضية التخابر مع قطر

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