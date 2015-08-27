أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار": نختار مرشحينا عن طرق استطلاع رأى بالتعاون مع "بصيرة"

Google+ Print
"المصريين الأحرار": نختار مرشحينا عن طرق استطلاع رأى بالتعاون مع "بصيرة" "المصريين الأحرار": نختار مرشحينا عن طرق استطلاع رأى بالتعاون مع "بصيرة"
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يقدم على إجراء أى كشوف طبية مسبقة على مرشحيه للكشوف الطبية الرسمية، وذلك لثقة الحزب فى جميع مرشحيه للبرلمان المقبل، مؤكداً أن مرشحى الحزب لديهم شعبية كبيرة فى دوائرهم وموثوق فيهم لدى أهالى دوائرهم الانتخابية، موضحًا أن الحزب يعقد عدة اجتماعات وجلسات تعارف لكل مرشح على قوائم الحزب مع القيادات، للتأكد من أفكاره وإيمانه بمبادئ الحزب.

وأوضح المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات الطبية السابقة التى أجراها مرشحو الحزب قبل وقف أعمال الانتخابات وعددهم 209 مرشحين، لم يستبعد أى منهم لأى أسباب طبية أو أخلاقية مثل تعاطى المواد المخدرة أو الكحوليات.

وأشار إلى أن الحزب اختار مرشحيه عن طريق استطلاعات رأى فى الشارع عن جميع المرشحين، والتى تعاقد الحزب لإجرائها مع مركز بصيرة، والتى وفرت تقارير حول شعبية كل مرشح والخدمات التى قدمها لدائرته، بالإضافة إلى استطلاعات رأى على الإنترنت أو عن طريق قيادات الحزب بالدوائر المختلفة.


>اسمع الخبر.. تفاصيل مؤتمر حزب "المصريين الأحرار" وحملة ضد الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل