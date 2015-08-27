"المصريين الأحرار": نختار مرشحينا عن طرق استطلاع رأى بالتعاون مع "بصيرة"

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يقدم على إجراء أى كشوف طبية مسبقة على مرشحيه للكشوف الطبية الرسمية، وذلك لثقة الحزب فى جميع مرشحيه للبرلمان المقبل، مؤكداً أن مرشحى الحزب لديهم شعبية كبيرة فى دوائرهم وموثوق فيهم لدى أهالى دوائرهم الانتخابية، موضحًا أن الحزب يعقد عدة اجتماعات وجلسات تعارف لكل مرشح على قوائم الحزب مع القيادات، للتأكد من أفكاره وإيمانه بمبادئ الحزب.

وأوضح المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات الطبية السابقة التى أجراها مرشحو الحزب قبل وقف أعمال الانتخابات وعددهم 209 مرشحين، لم يستبعد أى منهم لأى أسباب طبية أو أخلاقية مثل تعاطى المواد المخدرة أو الكحوليات.

وأشار إلى أن الحزب اختار مرشحيه عن طريق استطلاعات رأى فى الشارع عن جميع المرشحين، والتى تعاقد الحزب لإجرائها مع مركز بصيرة، والتى وفرت تقارير حول شعبية كل مرشح والخدمات التى قدمها لدائرته، بالإضافة إلى استطلاعات رأى على شبكة الإنترنت أو عن طريق قيادات الحزب بالدوائر المختلفة.

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