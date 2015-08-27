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اليوم.. السيسى يُدلى بحديث للتليفزيون الروسى فى ختام زيارته لموسكو

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اليوم.. السيسى يُدلى بحديث للتليفزيون الروسى فى ختام زيارته لموسكو اليوم.. السيسى يُدلى بحديث للتليفزيون الروسى فى ختام زيارته لموسكو
يدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حديثًا تليفزيونيًا للقناة الأولى بالتليفزيون الروسى، فى العاشرة والنصف صباحًا، وذلك فى ختام زيارته لموسكو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى أمس بمقر إقامته فى موسكو أركادى دوفور كوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نائب رئيس الوزراء الروسى أكد رغبة بلاده فى تعزيز تعاونها مع فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها القطاع الاقتصادى، مبدياً اهتمام روسيا بالعمل والاستثمار فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وإنشاء المركز اللوجيستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب فى دمياط، فضلاً عن قطاع الطاقة ذى الأهمية الحيوية بالنسبة لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب عن ارتياحه لنتائج المباحثات واللقاءات المكثفة التى أجراها مع الرئيس بوتين وكبار القيادات الروسية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، آخذاً فى الاعتبار العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين، وكون روسيا أحد أهم شركاء مصر.

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مصر 365

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