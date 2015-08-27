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وفد من بيت العائلة المصرية يزور الفيوم أول سبتمبر

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وفد من بيت العائلة المصرية يزور الفيوم أول سبتمبر وفد من بيت العائلة المصرية يزور الفيوم أول سبتمبر
يزور وفد يضم 50 شيخا و50 قسا من بيت العائلة المصرية، من محافظة القاهرة، برئاسة الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومقرر لجنة الخطاب الدينى، بزيارة إلى محافظة الفيوم، فى 1 سبتمبر المقبل، لتعميق دور بيت العائلة فى ترسيخ الوحدة الوطنية.

وأشار القمص روفائيل سامي، راعى كنيسة مارجرجس بمركز طامية، محافظة الفيوم، وأحد مسؤولى بيت العائلة بالكنيسة المصرية، إلى أن الزيارة للمحافظة تتضمن زيارة الوفد لجمعية الشبان المسلمين، ويستقبلهم المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وإلقاء كلمة ترحيب من جانب الفيوم داخل الجمعية، وعقد لقاء، ثم أداء صلاة الظهر لأعضاء وفد بيت العائلة جميعا، فى مسجد الشبان المسلمين، حيث يصلى القساوسة والشيوخ داخل المسجد، كل منهم بصلاته الخاصة.

وأضاف سامي، أنه يعقب صلاة الظهر، زيارة للوفد، إلى جمعية عائشة حسانين للأيتام، بجوار جمعية الشبان المسلمين، ثم يزرع القساوسة شجرة المحبة، أمام جميعة الشبان المسلمين، وبعدها يتوجه الوفد إلى جمعية شفيع الفيوم، التابعة للكنيسة، لزيارة الأيتام، ويزرع الشيوخ شجرة المحبة أمام الجمعية، تعبيرا عن الوحدة الوطنية.

وأشار مسؤول الكنيسة، إلى أن ختام الزيارة سيكون فى دير الأنبا إبرام، لتناول غذاء محبة، وجولة فى الدير، ثم ختام الزيارة والعودة إلى القاهرة

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