قريبًا.. طرح دواء جديد يعمل على التخلص من السكر من خلال البول

أكد الدكتور فوزى المسلمى، أستاذ الباطنة والغدد الصماء والسكر بطب الزقازيق، قرب طرح أدوية جديدة خاصة بعلاج السكر ومنها SGLT2 inhibitors وهو يسمى صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر بلوكرز حيث يعمل على غلق القنوات المسئولة عن إعادة امتصاص السكر بالكلى ما يؤدى إلى التخلص من السكر فى البول ويؤدى إلى انخفاض مستوى السكر بالدم.

وقال إنةهتم حصول هذا الدواء على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية مؤخرًا "FDA" ووضعه فى الخطوط الاسترشادية العالمية الخاصة بعلاج مرض السكر عام 2015 وتم طرحه فى الأسواق.

وقال يتميز هذا الدواء بأنه يمكن استعماله بمفرده أو مصاحب لأى نوع من أدوية علاج السكر الأخرى وأيضًا الأنسولين.

>وأشار إلى أن هذا الدواء يتميز أيضًا بأنه قادر على خفض الوزن ويساعد على خفض الضغط المرتفع لمرضى السكر ولا يؤدى إلى انخفاض السكر فى الدم ولا يسبب غيبوبة ناتجة عن انخفاض السكر وهو من إنتاج شركة جانسن وشركة استرا ستقوم بإنتاجه.

وأكد الدكتور محمد زيتون مدرس السكر بجامعة الإسكندرية أن هذه المجموعة من الأدوية سيتم طرحها فى سوق الدواء المصرى العام المقبل 2016، ويمكن استعماله فى جميع مراحل السكر من النوع الثانى.