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"الصحة": تطعيم الحجاج ضد مرضى الالتهاب السحائى والأنفلونزا قبل سفرهم

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"الصحة": تطعيم الحجاج ضد مرضى الالتهاب السحائى والأنفلونزا قبل سفرهم "الصحة": تطعيم الحجاج ضد مرضى الالتهاب السحائى والأنفلونزا قبل سفرهم
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أنه اطمئن على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجها الحجاج مع البعثة الطبية للحج، خاصة ما يتعلق بالأمراض المعدية والمزمنة، مؤكدا أن البعثة الطبية للحج تضم عددًا من فريق الطب الوقائى لمتابعة الحالة الصحية للحجاج فيما يخص الأمراض المعدية والوبائية.

وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى ضرورة التطعيم ضد الالتهاب السحائى الرباعى والأنفلونزا الموسمية قبل السفر إلى الحج خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدًا أن تلك التطعيمات متوفرة فى كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الصحة أنه تم تشكيل البعثة من مختلف التخصصات الطبية، وتم تزويد الأطباء الوقائيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأمراض المعدية، كما تم تزويد البعثة الطبية بكل الأدوية والمستلزمات الطبية وتم إرسالها مع فريق مقدمة البعثة الطبية قبل سفر أول فوج من البعثة.

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