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مميش: 240 سفينة عبرت القناة من الاتجاهين بحمولات تزيد عن 14 مليون طن

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مميش: 240 سفينة عبرت القناة من الاتجاهين بحمولات تزيد عن 14 مليون طن مميش: 240 سفينة عبرت القناة من الاتجاهين بحمولات تزيد عن 14 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK ELEONORA بحمولة 171 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى بلجيكا، ضمن عبور 31 سفينة بحمولة قدرها 2،1 مليون طن لتصل عدد السفن التى عبرت القناة الجديدة فقط حتى أمس الأربعاء 129 سفينة وفى القناة القديمة عبور 111 سفينة بإجمالى 240 سفينة فى الاتجاهين، كما بلغت الحمولات حتى أمس 14 مليونا و465 ألف طن حمولات مختلفة.

وكانت قناة السويس قد شهدت أمس الأربعاء عبور 46 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3 ملايين طن، حيث عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 2.1 مليون طن ومن الشمال 15 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 900 ألف طن.

وكانت أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات MSC GAIA التى ترفع علم بنما بحمولة 156 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى عمان.

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مصر 365