موجز الصحافة المحلية.. مصر دخلت عصر النووى

تناولت الصحف المحلية العديد من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " مصر دخلت عصر النووى"، حيث أشــاد الرئيس عبــد الفتاح السيســى بتفعيل التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، سواء فى مجال التســليح أو التدريب أو تبادل الخبرات، معربا عن تطلعه إلى اســتمرار هــذا التعاون البنــاء، فــى إطــار الحــرص المشــترك على تحقيق الأمن والاســتقرار فى منطقة الشرق الأوســط وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما أعرب خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين بقصر الكرملين فى العاصمة الروسية موســكو أمس، عن تطلعه إلــى بــدء الخطــوات الفعلية لإقامــة منطقة صناعية روســية فى منطقة قناة الســويس، مشــيرا إلــى أن التعاون بيــن البلديــن حقق تقدما ملموســا خلال الشــهور الماضية، فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية الســلمية، فيما أعلن الرئيس الروسى، أن هناك عدة شركات روســية ضخمة تعمل فــى مصر.

وأفادت صحيفة "الأهرام" بأنه فى حادث إرهابى غادر، استشهد صباح أمس شرطيان برصاص عناصر إرهابية، فى أثناء وقوفهما خدمة لحراسة مكتب بريد مدينة العريش، حيث هاجمهما مسلحان كانا يستقلان دراجة بخارية وفتحا عليهما نيران أسلحتهما الآلية وفرا هاربين، وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن الشهيدين من قوة قسم شرطة المرافق بالعريش، وأمر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، برعاية أسرتى الشهيدين، وملاحقة العناصر الإرهابية التى كانت وراء الحادث، من خلال فريق من البحث الجنائى، وقد تم نشر عدد من الأكمنة بجميع الطرق بالعريش للبحث عن المتهمين، وقد تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وقالت صحيفة "الأخبار" إن الجيش المصرى تربع على رأس قائمة افضل الجيوش العربية فى تصنيف موقع "جلوبال فايرباور"، الذى صدر فى أغسطس الحالى حول أقوى جيوش العالم، وجاءت الجزائر الثانية والسعودية الثالثة، وحل الجيش الصومالى فى آخر القائمة العالمية.. واحتل الجيش المصرى المرتبة الـ18 على مستوى العالم والجزائرى المرتبة 27، بعده مباشرة الجيش السعودى فى المرتبة الـ28 ثم الجيش السورى فى المرتبة الـ42.. وقال الموقع إن الجيش المصرى ما زال ملتزما بمكافحة التطرف والإرهاب داخل حدوده.. وكالعادة جاء الجيش الأمريكى فى المرتبة الأولى عالميا محافظا على صدارته، تبعه الجيش الروسى ثم الصينى فالهندى، والبريطانى فى المركز الخامس، بينما احتل الجيش الإسرائيلى المرتبة الـ11 عالميا.

وأوضحت صحيفة "المصرى اليوم" أن وزير بالمجموعة الاقتصادية كشف عن انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أمس، وأنه من المقرر إصداراها فى صورة تعديل لقانون ضريبة المبيعات بهدف تحصيل 30 مليار جنيه، مدرجة ضمن موازنة 2015 – 2016 ، وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت مناقشة تعديل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء الاثنين الماضى، بهدف تحصيل 30 مليار جنيه مدرجة ضمن موازنة 2015- 2016.

وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وصالح تركى، وتامر يوسف، ومحمد إبراهيم، نواب رئيس المجلس، أصدرت أمس، حكما بإلزام نقابة الصحفيين بمنح إعانة شهرية للصحفيين المتعطلين، وإيجاد فرصة عمل لهم بالجرائد المختلفة، واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى نص المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى تنص على أن تستهدف النقابة العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والزود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.