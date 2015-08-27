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حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/27

لبرج الدلو:


>تتعرض اليوم لاختلاف كبير فى وجهات النظر مع الأصدقاء والزملاء فى العمل، وهذا الأمر يصيب الآخرين بالانزعاج الشديد، ويؤثر على ردود فعلهم تجاهك، فلا تبال بمثل هذه الأمور، واحرص على الثبات والثقة فى النفس، قد تشعر بالاضطرابات وعدم الاستقرار النفسى نتيجة التعرض لبعض الضغوط التى تؤثر على حالتك الصحية بشكل سلبى كبير، ولهذا عليك السعى إلى تحقيق التوازن.

توقعات علماء الفلك:


>سمعت بعض الأخبار الغريبة خلال الأيام الماضية، ولكنك لم تلق لها بالاً، تواجهك بعض المشاكل هذه الفترة وعلى رأسها مشكلة النسيان، ولكى تواجه هذه المشكلة، تحاول أن تدون أى شىء أو أى فكرة على هاتفك أو ربما فى المفكرة الشخصية الخاصة بك، تسود العلاقة بينك وبين الشريك حالة من سوء الحظ، والتى تسبب لك كثيرًا من المشكلات وتتسبب فى توتر الأجواء بينكما بشكل مستمر، فاحرص على تجنب الحوار فى أثناء الانفعال وابحث عن الهدوء وراحة البال للسيطرة على الأمور.

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مصر 365

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