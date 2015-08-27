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حظك اليوم برج السرطان الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج السرطان الخميس 2015/8/27

لبرج السرطان:


>تشعر اليوم بوقوف الحظ إلى جانبك بدرجة كبيرة، إذ تبذل قليلاً من الجهد وفى الوقت ذاته تحصل على ربح وفير، فحاول أن تجرب حظك فى بعض المشروعات الجديدة، واستغل الفرص المتاحة فى تحقيق مزيد من الربح والنجاح، أنت تمتلك اليوم جرأة كبيرة وكافية لتخبر من تحب بما يدور داخلك، وما يكمن فى قلبك من مشاعر، خاصة أنك قد تلاحظ أن الحبيب يستجيب لك بسهولة، ويخبرك بما لديه هو الآخر.

توقعات علماء الفلك:


>الكتب التى أهداها لك البعض خلال الفترة الماضية قد تجعلك تفكر فى بعض القضايا الروحية والفلسفية وتستطيع التفكير فى أى مشكلة وإيجاد حل لها بسهولة، ولذلك قد تستوعب اليوم بعض المفاهيم المعقدة، قد تشك أحيانًا فى بعض المعلومات التى اكتسبتها الفترة الماضية، فحاول أن تتأكد بنفسك، تستمتع اليوم بالصحة الجيدة التى تمنحك الفرصة لقضاء وقت ممتع مع أطفالك الصغار، أو الخلود للنوم والاسترخاء، والحصول على الراحة التى تحتاج إليها، قد تضطر اليوم إلى التنازل عن بعض الرغبات من أجل الحبيب،فلا تخف ما يقوله الآخرون لأنهم لن يؤذوك مطلقًا.

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مصر 365

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