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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/8/27

لبرج الجدى:


>تشعر اليوم بحالة جيدة فى العمل وتختفى الضغوط العصبية التى كنت تشعر بها خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة المهام الموكلة إليك من الرؤساء، فاحرص على استغلال هذه الحالة فى إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام لتتمكن من تحقيق الأرباح التى تسعى إليها، قد ترى تحسنًا فى حالتك الصحية اليوم وتشعر بالنشاط والحيوية اللذين يمنحانك القدرة على مواصلة العمل بحالة من الارتياح الشديد.

توقعات علماء الفلك:


>ربما تعلق بعض القرارات التى تخص مجال العمل، ولكن لا تقلق بشأن مستقبلك فكل شىء سيكون على ما يرام، تود أن تحسن مستواك المادى وبالفعل ستكون أمامك العديد من الفرص الفترة المقبلة لتحقيق هذه الرغبة، لا تتجاهل أصدقاءك فهم من يكون بجانبك وقت الشدة، أنت لست فى أفضل حالاتك العاطفية اليوم، ولكنك قد تتمكن من بدء حوار جيد وإيجابى مع الشريك بشىء من التفاهم والعمق الذى يمنحكما راحة نسبية وقدرة كبيرة على التعامل الجيد.

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مصر 365

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