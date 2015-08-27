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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/8/27

لبرج الحوت:


>تشعر اليوم بالقلق الشديد تجاه أحد الأمور الخاصة بمجال العمل، ويزداد انشغالك بأحد الأمور العائلية التى تخص أحد أفراد الأسرة، وهو ما يؤدى إلى سير الأمور عكس توقعاتك، أحوالك العاطفية تمضى إلى مزيد من الاستقرار والهدوء، وتستمتع مع الشريك بقضاء ليلة رومانسية تستعيد فيها كثيرًا من الذكريات الجميلة معه، فاحرص على الحفاظ على استقرار العلاقة ولا تعرضها لمزيد من المخاطر والتوترات.

توقعات علماء الفلك:


>تدور مناقشة بينك وبين شخص ما يحتل مكانة مهمة فى حياتك، إذا كانت علاقتك بهذا الشخص عادية فربما يتغير وضع هذه العلاقة تمامًا، إذا كنت مرتبطًا فربما تعرض على الحبيب الزواج والرغبة فى العيش معه وستنتهى هذه المناقشة بخبر سعيد، احتفل مع الحبيب فى المنزل بهذه المناسبة، من الناحية الصحية لا تسمح لوزنك بالزيادة المفرطة أو بالوصول إلى مرحلة السمنة، خاصة أنها قد تسبب لك كثيرًا من الأمراض والمتاعب الصحية، فحاول الحفاظ على رشاقتك عبر تناول الوجبات الصحية والفواكه الطازجة.

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مصر 365

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