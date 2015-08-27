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حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/8/27

لبرج الثور:


>حاول فى تلك الفترة إنجاز مهمة سفر أو الحصول على إجازة للراحة والتفكير فى المشروعات الجديدة، ولا تحلم بشىء لم تسع من أجله، أنت فى هذه الفترة خيالى جدًا، وبشكل ربما يكون أكثر من اللازم فى حياتك العاطفية وتفاصيل علاقتك بالشريك، ولكن الأمر يتطلب منك أن تكون أكثر واقعية مع الشريك، حتى تستطيع تجاوز الأزمات.

توقعات علماء الفلك:


>لديك بعض الأعمال الإضافية التى يجب أن تقوم بها اليوم، ربما تكون مضطرًا لكتابة بعض الخطابات أو تنظيف بعض المعدات أو ترتيب بعض الغرف فى المنزل، لديك طاقة إيجابية ولذلك تقوم بكل الأعمال بحب وسعادة، تلتقى بمن تحب اليوم فاهتم بمظهرك لتحصل منه على مزيد من الإعجاب.

تشعر بحالة من الاستقرار فى حالتك الصحية، ولكنك قد تصاب ببعض القلق والتوتر خاصة فى فترة المساء نتيجة تراكم بعض المهام عليك، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط والأمور المؤثرة على الصحة واطلب من أحد الزملاء فى العمل تولى أمر المهام التى تسعى إلى إنجازها.

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مصر 365

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