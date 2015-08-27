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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2015/8/27

لبرج الجوزاء:


>اليوم هو الوقت المثالى لتأكيد وضعك المميز فى العمل، وإظهار نتائج عملك الجيدة التى تجلب لك التقدير والتحية من الرؤساء، والتهنئة والتشجيع من الزملاء والمحيطين، تمر اليوم بفترة اعتيادية لا تشعر فيها بشىء جديد، وعلى الرغم من عدم وجود خلافات بينك وبين الشريك، إلا أنك تشعر بعدم التركيز فى العلاقة بينكما، ولديك إحساس القلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك:


>الأطفال يمثلون جزءًا مهمًا فى حياتك فربما تستعد لتحضير حفل يضم مجموعة من الأطفال لتشعر بالسعادة فى ظل وجودك معهم، ربما تقص عليهم قصة أو رواية قصيرة، هذه القصة ستكون ممتعة وشيقة بالنسبة لك ولهم.

تتأثر صحتك سلبيًا بسبب الضغوط المهنية التى تتعرض لها فى مجال العمل، والتى تدفعك إلى التفكير فيها بشكل دائم، وتنتابك حالة من التوتر والقلق خلال هذه المرحلة نتيجة هذا الأمر، قد تشعر اليوم أنه يمكنك التغلب على أى عقبة قد تواجهك، لا يوجد شىء اليوم يلفت نظرك تمامًا على الرغم من عدم قدرتك على القيام بأى شيء إلا أنك ما زلت ًا على التركيز وإنجاز كل المهام.

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مصر 365

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