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حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/27

لبرج الأسد:


>ترغب اليوم فى التعاون مع الزملاء فى مجال العمل بشكل أكبر من الأوقات الماضية، نظرًا لتفهُّمك للنتائج الإيجابية وحجم الاستفادة اللذين ينتجان عن الاشتراك فى فريق يعمل على قلب رجل واحد، حاول استغلال الأجواء العاطفية الحالية فى تدعيم العلاقات ليس مع الشريك فقط، ولكن مع أفراد الأسرة والعائلة وكذلك مع الأصدقاء المقربين ومع الزملاء والمحيطين بك.

توقعات علماء الفلك:


>طاقتك البدنية والنفسية فى أعلى معدلاتها اليوم، انشغلت الفترة الماضية بتناول كميات كبيرة من الطعام والشراب، ولذلك قد تقضى معظم وقتك اليوم فى الصالات الرياضية أو فى النادى لممارسة التمرينات الرياضية التى تساعدك على التخلص من التى تراكمت فى جسمك، اختر كتابًا وضعه فى حقيبتك لتقرأه فى وقت فراغك أو اثناء تواجدك فى وسائل المواصلات، تسعى إلى الاستقرار الصحى بالتوجه نحو إنهاء الالتزامات التى تقع على عاتقك اليوم، حتى تشعر بالراحة وتتخلص من الضغوط العصبية القائمة بسبب كثرة العمل.

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مصر 365

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