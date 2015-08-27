حظك اليوم برج العذراء الخميس 2015/8/27

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

>يبعث لك اليوم طاقته الإيجابية التى تساعدك على تحمل الضغوط المهنية، وتجاوز المشكلات التى قد تعترض طريق تقدمك، إلى جانب أنها تمنحك القدرة الكافية على إتمام جميع المهام المطلوبة منك اليوم، لن يتمكن التعب من النيل منك خلال هذه الفترة بسبب صلابتك المعهودة وقدرتك على التحمل من أجل الوصول إلى مرادك وأهدافك، فاحرص على أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد الانتهاء من العمل.>تحاول أن تنسى اليوم ذكرياتك وأحلامك ووجهات النظر التى تتعلق بالماضى، وتحرص على أن تبدأ حياتك من جديد، فقط لا تنس ماضيك بشكل كامل ولكن استفد من تجاربك الناجحة، فربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب للتقوقع أو للانعزال واصل عملك فالحياة لن تتوقف من أجل أحد، تشعر اليوم بمزيد من الاستقرار فى الحالة العاطفية، وربما يشهد اليوم بعض المواقف المهمة التى تساعدك على نشر حالة من الانسجام مع الشريك، ولهذا عليك الاهتمام بهذا الأمر حتى تجعله يقترب منك.