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حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/8/27

لبرج الحمل:


>تتزايد اليوم اتصالاتك بالآخرين وتتجلى قدرتك الكبيرة فى الإقناع التام، وذلك من خلال تقديم الأفكار الجديدة والمتميزة التى تساعد على سرعة التقدم نحو الأفضل فى مجال العمل، تشعر باستقرار الحالة العاطفية التى تمر بها كما هى، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فحاول العمل على تحسين العلاقة مع الشريك والاتجاه بها إلى الأفضل، واعمل جاهدًا على تجنب المشكلات المتوقعة.

توقعات علماء الفلك:


>قد تستيقظ من نومك اليوم وتتذكر بعض الأحلام التى رأيتها فى منامك الليلة الماضية، ربما تكون هذه الأحلام مصدرًا للإلهام فى بعض الأحيان، وبالفعل ربما تستوحى بعض الأفكار منها، إذا كنت تقوم بنشاط ما يتعلق بمجال الفن والإبداع، ربما توظف تلك الأفكار وتستفيد منها فى مجال الرسم والموسيقى والكتابة أو أى شكل آخر من أشكال الفن.

تشعر اليوم بالراحة والتحسن من آثار الوعكة الصحية التى أصابتك فى الفترة الماضية، فاحرص على عدم تعريض نفسك للضغوط، حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.

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مصر 365

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