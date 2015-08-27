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حظك اليوم برج العقرب الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج العقرب الخميس 2015/8/27

لبرج العقرب:


>تتعرض اليوم لبعض ضغوط العمل الشديدة ويعود هذا إلى مواجهتك لكثير من المسئوليات والمهام المتراكمة والمطلوب منك الانتهاء منها فى وقت قصير، حاول أن تبذل جهدًا أكبر من أجل الانتهاء من تلك المسئوليات الملقاة على عاتقك. فى الوقت المناسب، قد تشعر ببعض الإرهاق نتيجة ما تلزم نفسك به، وذلك على الرغم من أن حالتك الصحية جيدة، ولديك إرادة قوية وعزيمة صلبة من أجل العمل وإنجاز مزيد من المهام.

توقعات علماء الفلك:


>تتأمل اليوم فى كل شىء حولك، وتتاح لك اليوم فرص عمل عديدة كنت تسعى للالتحاق بها فاحرص على اختيار أنسبها لك، أحيانًا يتعين علينا نسيان بعض المشاكل حتى لا تتحول حياتنا إلى جحيم، وهذا ما يجب عليك فعله اليوم، تتأثر حالتك العاطفية بالسلب، وذلك بسبب انشغالك بالأجواء المهنية وإنجاز المهام الموكلة إليك، وهذا الأمر يستنفد منك كل الوقت ولا يترك لك مساحة من الوقت الذى تقضيه مع الشريك، فحاول التخلص من تلك المشكلة.
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مصر 365

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