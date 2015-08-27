حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/8/27

تمر اليوم بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، إذ إنك ستجد كثيرًا من الأمور سهلة وميسرة، وستتمكن من الحصول على مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة، لهذا عليك بذل مزيد من الجهد حتى تحصل على المكاسب المتعددة، حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب الناتجين عن عدم انتظام النوم، وتتفادى الإصابة بالأمراض الناتجة عن ضعف جهازك المناعى.>ربما تتحدث أنت والأصدقاء أو أفراد العائلة عن زيارة بعض الأماكن البعيدة والغريبة، ربما يمزح البعض أثناء الحديث عن هذه الأماكن ولكن هناك البعض الآخر الذى يتحدث بكل جدية ويتمنى زيارة هذه الأماكن، هل تفكر بالفعل فى زيارتها إن سنحت لك الفرصة؟ إذن أعد أغراضك وانطلق مع الأصدقاء فى أقرب وقت ممكن.

لا تتعجل فى الحكم على الشريك من المنطلق المادى، يجب أن تفكر فى المشاعر الرقيقة التى يحملها لك، وستجد أنه لا يفكر فى المال بقدر ما يفكر فى الحب وفى إنجاح علاقتكما.