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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2015/8/27

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 2015/8/27 حظك اليوم برج الميزان الخميس 2015/8/27

لبرج الميزان:


>قد تضطر اليوم إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك، وذلك إثر خلاف حدث بينك وبين رئيسك فى العمل، وأدى إلى تركك لمكان العمل نهائيًا، وعليه بدء مشكلات وصراعات المطالبة بمستحقاتك المادية، تشعر بالقلق الشديد اليوم نتيجة مرض أحد الوالدين، لذا عليك الحرص على الاهتمام بهما ومراعاة حالتهما الصحية، إلى أن يتحسنا صحيًا ومعنويًا.

توقعات علماء الفلك:


>تصلك رسالة من صديق ما تتسبب فى تغيير يومك تمامًا، ربما يخبرك صديقك فى هذه الرسالة بحجز تذكرة سفر لك لمكان تحبه لتقضى به وقتًا ممتعًا، أو قد يبلغك بحصولك على مبلغ من المال، أو ربما يخبرك بشىء ما عن الحبيب، من المتوقع أن تكون أيامك المقبلة مليئة بالمفاجآت، فكن مستعدًا.
>أحوالك العاطفية تتأثر بحالتك المزاجية بشكل كبير، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط التى تسبب لك تعكرًا فى صفو حالتك المزاجية حتى لا تؤثر سلبيًا على العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك.

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مصر 365

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