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مبادرة إكرامي: كل أهلاوي مع زملكاوي في غرفة واحدة بالمنتخب.. رمضان مع كهربا

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مبادرة إكرامي: كل أهلاوي مع زملكاوي في غرفة واحدة بالمنتخب.. رمضان مع كهربا مبادرة إكرامي: كل أهلاوي مع زملكاوي في غرفة واحدة بالمنتخب.. رمضان مع كهربا

بمبادرة من شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر اتفق اللاعبون على أن يتواجد أهلاوي مع زملكاوي في أغلب الغرف التي يقضيها فيها الفراعنة أيامهم قبل ملاقاة تشاد.

منتخب مصر يواجه تشاد يوم 6 سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن إكرامي طلب من اللاعبين أن يقوموا بتلك اللفتة لتأكيد أن اللاعبين يعلون شأن .

بناء على تلك المبادرة يجلس رمضان صبحي مع محمود عبد المنعم "كهربا" في غرفة واحدة.

عمرو جمال يقضي يومه في غرفة واحدة مع باسم مرسي. حسين السيد مع أحمد توفيق. وعلي جبر يبيت مع سعد سمير.

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فيديو اليوم السابع

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