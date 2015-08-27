بيان لشباب الإخوان يعلن الانقلاب على نائب مرشد الجماعة ويطالب بمحاسبته

تواصلت المعركة القائمة بين القيادة الجديدة لجماعة الإخوان والقيادة القديمة، وأصدر شباب الإخوان بيانا، أعلنوا فيه انقلابهم على إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، معلنين أن منير يسىء لجماعة الإخوان.

وقال شباب الإخوان فى بيان منذ قليل: "لقد هالنا ما ذكره (منير)، بنفيه إجراء انتخابات داخلية بالجماعة، رغم تأكيده بالصوت والصورة فى حوار تليفزيونى سابق فى منتصف العام الماضى إجرائها، وكذلك تشبيهه رافضى توجه الإخوان داخل الجماعة بمجموعة (شباب محمد) التى انشقت عن الجماعة قديما".

وتابع بيان شباب الإخوان: "لقد أساء لنا وللجماعة ما صرح به منير بأن الجماعة لم تصل بعد إلى محطة أو نهاية تسمح لنا بتسجيل ونشر المراجعات بصورةٍ فيها تمحيص، على الرغم من ضرورة المراجعة والتقييم، كاشفة أن جماعة الإخوان شكلت بالفعل لجنة فى النصف الأول من العام الجارى 2015، لعمل بحث واستبيان موسع لمواقف وأوضاع الجماعة السياسية والفكرية والتنظيمية فى الفترة بين يناير 2011 حتى مارس 2015".

واستطرد شباب الإخوان: "من المستغرب فى حديث منير ما أعلنه عن تعيينه نائبا للمرشد خلفا لجمعة أمين (نائب المرشد)، الذى توفاه الله بالخارج دون أن يوضح الجهة التى اختارته وآليات اختياره أو اللائحة التى اختير على أساسها، وفى هذا افتئات على قواعد الجماعة المنظمة لها ولمجس الشورى وهياكل الجماعة المنتخبة".

وقال شباب الإخوان: "مما ساءنا أيضا قوله عن غياب مبدأ المحاسبة والشفافية داخل الجماعة (هناك بعض الإخوان وقعوا فى أخطاء ما، والجماعة تحاول احتواء أخطائهم بصورة تحافظ على كرامتهم وشرفهم، وأن الحديث عن هذا الآن رفاهية)، وفى هذا التصريح كارثة تستوجب محاسبة منير نفسه لأنه يؤكد أنه ليست هناك محاسبة، وأن الأمور تسير بأهواء شخصية وليس بشفافية، لافتين إلى أن ما صدر عن منير يسىء لجماعة الإخوان".

وكان إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، واصل تصريحاته على المواقع الإخوانية، وكشف تفاصيل تعيينه نائبا لمرشد الجماعة، حيث قال إنه منذ وفاة نائب المرشد جمعة أمين فى لندن تم تعيينه، نائبا للمرشد لأنه يعمل فى العمل العالمى ويمثل هذا المنصب منذ فترة طويلة، دون إعلان هذا الأمر، الذى برر أنه لا حاجة فعلية لإعلانيه.

وقال نائب مرشد الإخوان إنه لم يتم تعيينه فى هذا المنصب بالانتخاب، وقد كان تكليفا من الجماعة بهدف سد ثغرة فقط، قائلا إن هذا أمر اعتادت الإخوان عليه، فبعد وفاة نائب المرشد حسن هويدى، لم يتم تعيين بديل له لظروف كثيرة، ثم بوفاة جمعة أمين؛ كان لا بد من سد هذه الثغرة، وأنا لن أعتذر عن أى تكليف لشخصى.

وتهرب منير من الحديث عن ما إذا كان محمود حسين، القيادى الإخوانى، ما زال فى منصبه أمينا عاما للجماعة أم تمت الإطاحة به، متكفيا بالقول: "ماذا يضير الناس إذا ما كان محمود حسين أمينا عاما للجماعة، أو لا؟ هل هذا يقدم أو يؤخر فى العمل الإخوانى، أو السياسى؟".