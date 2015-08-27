السيسى يبحث مع نائب رئيس وزراء روسيا تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، بمقر إقامته فى موسكو أركادى دوفور كوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن نائب رئيس الوزراء الروسى أكد رغبة بلاده فى تعزيز تعاونها مع مصر فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها القطاع الاقتصادى، مبدياً اهتمام روسيا بالعمل والاستثمار فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وإنشاء المركز اللوجيستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب فى دمياط، فضلاً عن قطاع الطاقة ذى الأهمية الحيوية بالنسبة لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن ارتياحه لنتائج المباحثات واللقاءات المكثفة التى أجراها مع الرئيس بوتين وكبار القيادات الروسية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، آخذاً فى الاعتبار العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين، وكون روسيا أحد أهم شركاء مصر.

وأكد السفير علاء يوسف أن الرئيس أشار إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين فى مجال التصنيع من خلال إقامة مشروعات جديدة فى مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. وقد تم الاتفاق على قيام وفد روسى بزيارة مصر من أجل التباحث بشأن أفضل البدائل المطروحة لإقامة تلك المنطقة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، ويتيح المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.

كما أكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الروسية فى مختلف المجالات، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمركز اللوجستى العالمى لتجارة وتداول تخزين الغلال والحبوب والسلع الغذائية المقرر إنشاؤه فى دمياط، فضلاً عن تداول وتخزين المنتجات البترولية.

واستعرض الرئيس الإجراءات التى تتخذها مصر لتوفر مناخاً جاذباً للاستثمار، فضلاً عن الفرص الواعدة التى تقدمها فى مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية التى تدشنها وتنفذها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن نائب رئيس الوزراء الروسى أبدى استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى مجال التعليم وزيادة عدد المنح الدراسية المُقدمة للطلاب المصريين فى الجامعات والمعاهد الروسية.

ورحب الرئيس بتعزيز التعاون بين البلدين فى هذا المجال وبإيفاد مزيد من الطلاب المصريين للدراسة فى روسيا والاستفادة من المستوى العلمى المتقدم للجامعات والمعاهد الروسية.

وقد تم الاتفاق فى ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق فى المرحلة المقبلة من أجل تحويل كل الأفكار والمبادرات المطروحة للتعاون إلى واقع ملموس.

رئيس شركة "روزاتوم" يقدم للرئيس السيسى عرضا لإنشاء محطة الطاقة النووية

>