ننشر صورة عقد التعيين لـ 30 ألف معلم..وتضمينه محو أمية 10 مواطنين

ينشر "اليوم السابع" صورة عقد التعيين، والذى يتم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم والفائزين فى مسابقة الـ"30 ألف معلم"، والتى تم الإعلان عن نتائجها السبت الماضى، بفوز 24 ألف و775 معلم على أن يتم استكمال تعيين الأعداد المتبقية ضمن الـ"30 ألف" خلال الفترة المقبلة.

ولأول مرة تضمن عقد العمل الذى يتم إبرامه بين الطرفين، شرط محو أمية 10 من المواطنين لكل معلم فى العام الأول من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29 إبريل 2015.

"التعليم" تقرر تأجيل تدريب الفائزين فى الـ"30 ألف معلم" حتى 6 سبتمبر

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