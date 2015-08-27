خالد منتصر: الجنس لقاء ثقافات وليس أجسادا وكثير من حالات الزواج "اغتصاب"

قال الدكتور خالد منتصر، رئيس قسم الجلدية والتناسلية بهيئة قناة السويس، إن الجنس له ثلاث وظائف "الإنجاب، المتعة، الصلة بمعنى إقامة علاقة حب" وليس لقاء أجساد فى غرف مغلقة.. بل هو "لقاء ثقافات مسبقة"، وتابع الوظيفة الثالثة للجنس، وهى الحميمية وإقامة علاقة الحب وهى للأسف ليست موجودة عندنا فهناك علاقات كثيرة فى البيوت المصرية تحولت إلى اغتصاب مقنن بورقة" – فى إشارة منه إلى الزواج.

وأضاف "منتصر" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "ontv"، أن الغرب أطلق على العملية الجنسية مسمى عبقرى، وهو ممارسة الحب وقسم وظائفه الثلاثة، التى سبق أن ذكرناها، بينما غرف النوم تحولت إلى حلبة مصارعة، والمنشطات الجنسية، التى انتشرت تعد جريمة.

واستطرد قائلاً: "بوابة الجنس للنساء هى الأذن وللرجل هى العين".

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