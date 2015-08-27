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محكمة أمريكية تقضى بالسجن 3318 عاماً على مرتكب مذبحة سينما "أورورا"

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محكمة أمريكية تقضى بالسجن 3318 عاماً على مرتكب مذبحة سينما "أورورا" محكمة أمريكية تقضى بالسجن 3318 عاماً على مرتكب مذبحة سينما "أورورا"
أصدرت محكمة بولاية كولورادو الأمريكية، 12 حكما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن بلغت 3318 سنة على جيمس هولمز لإدانته بارتكاب مذبحة داخل سينما عام 2012، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 70، وذلك حسبما أفادت "cnn".

وأصدر القاضي كارلوس سامور 12 حكما بالمؤبد على هولمز مقابل كل قتيل، والسجن 3318 سنة بتهمة الشروع في قتل المصابين وحيازة متفجرات في منزله.

وقال سامور إن "الحكمة تهدف ألا تطأ قدم أرض مجتمع حر مجددا"، مضيفا: "إذا كان يوجد قضية تستدعي العقوبة القصوى، فإنها هذه القضية.. المتهم لا يستحق أي رحمة".

وكان هولمز دخل دار سينما "أورورا"، في يوليو، مرتديا خوذة وقناع غاز، وأطلق قنابل غاز مسيل للدموع، ثم بدأ بإطلاق النار على الموجودين في دار العرض، ثم خرج من دار السينما وسلم نفسه.


>قاض أمريكى يسمح بتسجيل تلفزيونى لمحاكمة مرتكب مذبحة سينما كولورادو

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