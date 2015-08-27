حملة "فرحتهم بشنطتهم": جمعنا 20 ألف شنطة مدرسية لمساعدة غير القادرين

قال الدكتور محمد فتحى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، إن حملة "فرحتهم بشنطتهم"، نجحت فى الوصول إلى 20 ألف شنطة مدرسية، لافتاً إلى أنه جار استلام مزيد من التبرعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة المصرية للزكاة ساهما فى مساعدة الحملة فى جمع تبرعاتها.

يذكر أن التبرع لحملة "فرحتهم بشنطتهم" على حساب رقم 99199 البنك التجارى الدولى cib، وذك لمساعدة الفقراء وغير القادرين.

>