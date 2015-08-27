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بيان إعلان اندماج قائمة "فى حب مصر" وائتلاف "الجبهة المصرية"

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حصل "اليوم السابع" على نص البيان الختامى للقاء الذى جمع بين قائمة فى حب والجبهة المصرية وذلك لبحث تشكيل تحالف انتخابى بينهما.

وأعلن الطرفان اندماجهما فى قائمة وطنية موحدة تعبر عن الأحزاب والقوى السياسية فى المجتمع.

وقال البيان إنه تم الاتفاق على وضع معايير أساسية للاختيار وتطبيقها على القائمتين مع رفض سياسة المحاصصة والتأكيد على ضرورات التمثيل المناسب للجبهة المصرية.

كما تم الاتفاق أن تتولى قائمة فى حب مصر التنسيق مع بعض المرشحين على المقاعد الفردية من أعضاء الأحزاب والقوى المشاركة فى القائمة الانتخابى وبعض المستقلين الآخرين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>"سيف اليزل"يعلن موافقة"فى حب مصر"على انضمام ائتلاف"الجبهة المصرية"للقائمة
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مصر 365

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