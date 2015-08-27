أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 أطعمة تجنبها فى الإفطار.. أهمها الكورن فليكس والسوسيس

Google+ Print
5 أطعمة تجنبها فى الإفطار.. أهمها الكورن فليكس والسوسيس 5 أطعمة تجنبها فى الإفطار.. أهمها الكورن فليكس والسوسيس

كتب إسلام إبراهيم

مجموعة من الأطعمة الضارة يجب ألا تتناولها إطلاقًا خلال الإفطار حسب تقرير أمريكى نشر مؤخرًا، نظرًا لأنها تتسبب فى أضرار صحية خطيرة وهى تشمل:
>1.حبوب الإفطار أو ما تعرف باسم الكورن فليكس "ليس الاسم التجارى" نظرًا لأنها غنية جدًا بالملح أو السكر، والدهون المشبعة، وهى تتسبب فى رفع فرص الإصابة بارتفاع الضغط وأمراض القلب.
>2.السوسيس والسجق واللحوم المنعة بمختلف أنواعها:هى ضارة للغاية وهى تحتوى على بعض المركبات التى ترفع فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
>3.الزبادى قليل السعرات: على الرغم من أنه قد لا يسبب السمنة، إلا أنه يحتوى على الكثير من المحليات والمواد الكيميائية التى لا ينصح بتناولها إطلاقًا.
>4.سندوتشات الإفطار التى تتطلب التسخين داخل الميكرووف: غالبًا ما تحتوى على قدر كبير من والصوديوم والمواد الحافظة وكمية قليلة من الألياف.
>5.الدونت والدانش والمعجنات بمختلف أنواعها.
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى "رعاية الصحى" الأمريكى
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم