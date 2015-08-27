5 أطعمة تجنبها فى الإفطار.. أهمها الكورن فليكس والسوسيس

كتب إسلام إبراهيم

مجموعة من الأطعمة الضارة يجب ألا تتناولها إطلاقًا خلال الإفطار حسب تقرير أمريكى نشر مؤخرًا، نظرًا لأنها تتسبب فى أضرار صحية خطيرة وهى تشمل:

>1.حبوب الإفطار أو ما تعرف باسم الكورن فليكس "ليس الاسم التجارى" نظرًا لأنها غنية جدًا بالملح أو السكر، والدهون المشبعة، وهى تتسبب فى رفع فرص الإصابة بارتفاع الضغط وأمراض القلب.

>2.السوسيس والسجق واللحوم المنعة بمختلف أنواعها:هى ضارة للغاية وهى تحتوى على بعض المركبات التى ترفع فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

>3.الزبادى قليل السعرات: على الرغم من أنه قد لا يسبب السمنة، إلا أنه يحتوى على الكثير من المحليات والمواد الكيميائية التى لا ينصح بتناولها إطلاقًا.

>4.سندوتشات الإفطار التى تتطلب التسخين داخل الميكرووف: غالبًا ما تحتوى على قدر كبير من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة وكمية قليلة من الألياف.

>5.الدونت والدانش والمعجنات بمختلف أنواعها.

>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى "رعاية الصحى" الأمريكى

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