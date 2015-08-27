تحرر من السيجارة.. الإقلاع عن التدخين بعد النوبة القلبية يقلل آلام الص

كشفت دراسة طبية عن نتائج جديدة، حيث أثبتت أن الإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بأزمة قلبية يقلل من آلام الصدر ويعزز الصحة النفسية وجودة الحياة.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 4000 من البالغين الأمريكيين، أن 46% من المدخنين أقلعوا عن التدخين فى غضون عام بعد هجمات قلوبهم.

>وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين استمروا فى التدخين بعد الإصابة بأزمة قلبية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالآلام فى الصدر، مع انخفاض الوظائف البدنية ونوعية الحياة، جنبًا إلى جنب مع سوء الصحة النفسية.

وقال مؤلف الدراسة وعلم النفس دونا بوكانان، إن الإقلاع عن التدخين لا يقلل فقط من خطر الموت، بعد نوبة قلبية أخرى، ولكن أيضًا يقلل من خطر وجود ألم فى الصدر، ويمكن أن يحسن من الصحة العقلية العامة.

ونشرت الدراسة فى عدد أغسطس فى دورية الدورة الدموية، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

>