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تعيين مصطفى طنطاوي متحدثا رسميا للمنتخب المصري

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تعيين مصطفى طنطاوي متحدثا رسميا للمنتخب المصري تعيين مصطفى طنطاوي متحدثا رسميا للمنتخب المصري

أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المصري تعيين مصطفى طنطاوي مدير المركز الإعلامي متحدثا رسميا للفراعنة.

وأوضح فريد أن طنطاوي سوف يتولى الإشراف على الإعلام بالمنتخبات الوطنية، وأنه لن يكون هناك مصدرا للمعلومات عنه إلا من خلاله كمشرف عليه، أو من خلال المتحدث الرسمي فقط.

وبدأ طنطاوي ممارسة مهام عمله مباشرة حيث انضم لمعسكر المنتخب المصري المقام حاليا حيث يستعد الفراعنة للقاء تشاد في السادس من شهر سبتمبر المقبل في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وأكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري للاعبين أن طنطاوي على المسؤول عن أي تفاصيل خاصة بالإعلام، وعلى الجميع الرجوع إليه في أي شيء يتعلق بذلك الأمر.

وعمل طنطاوي في العديد من الصحف والقنوات المصرية والأجنبية وشارك في تنظيم وتغطية عددا من البطولات والأحداث العالمية كممثلا وحيدا للإعلام المصري.

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