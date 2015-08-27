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تعليم القليوبية تبدأ غدا اختبارات تطوير التعليم للمدرسين

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تعليم القليوبية تبدأ غدا اختبارات تطوير التعليم للمدرسين تعليم القليوبية تبدأ غدا اختبارات تطوير التعليم للمدرسين
يبدأ مركز التطوير التكنولوجى ووحدة الدمج التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اختبارات الـ ( إم سى أى ) المعتمدة من شركة ميكروسوفت العالمية للمعلمين المتدربين على مستوى المحافظة على تطوير التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وقالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن الاختبارات تأتى من منطلق سعى المديرية لرفع المستوى التربوى والتكنولوجى للمعلمين والارتقاء بأدائهم على كافة المستويات، مضيفة أن هناك مخططا لإجراء الإختبارات خلال شهر سبتمبر لعدد 900 متدرب بعد اعتماد المدربين الجدد بالمحافظة لنشرطرق دمج التكنولوجيا بالتعليم وتوظيفها بشكل أمثل داخل الفصول لمواكبة المستجدات العالمية وتلبية إحتياجات الطلاب بما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية وجعلها عالية الجودة وتتفق مع المعايير العالمية ويواكب متغيرات العصر وتشجع الطلاب على الإبداع والابتكار.

من جانبه قال وائل سعيد مسئول وحدة الدمج التكنولوجى بالمديرية أن الإختبارات تتم تحت إشراف سلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وسيبدأ غدا إجراء الإختبارات ل75 معلما متدربا وسيتم إجراء الإختبارات على مدار ساعة واربعين دقيقة بواقع 40 سؤالا لكل متدرب حيث سيتم إختبار 71 معلما بإدارة بنها و3 بإدارة غرب شبرا ومتدرب من إدارة قليوب.ليكونوا نواه لقاعدة تطوير التعليم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.

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