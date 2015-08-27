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راغب علامة يكشف عن نقطة ضعفه... فما هو موقف زوجته جيهان؟

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راغب علامة يكشف عن نقطة ضعفه... فما هو موقف زوجته جيهان؟ راغب علامة يكشف عن نقطة ضعفه... فما هو موقف زوجته جيهان؟

الأربعاء 26-08-2015 22:01

اصطحب الفنان راغب علامة، ولديه خالد ولؤي، إلى تونس التي أحيا فيه قبل يومين، حفلاً فنياً ناجحاً في إطار مهرجان "قرطاج الدولي".
راغب استغل فرصة وجوده في تونس، وأمضى مع خالد ولؤي وأعضاء فرقته الموسيقية وقتاً ممتعاً في ممارسة السباحة، وتنعموا بطقس وشمس تونس الخضراء.
راغب نشر صورة تجمعه بخالد ولؤي، خلال تواجدهم في مسبح الفندق الذي أقام فيه في تونس، معلّقاً عليها: "نقطة ضعفي الوحيدة " وصورة أخرى في مطار تونس، وذلك خلال الإستعداد لعودتهم إلى لبنان.
يشار إلى أن جيهان زوجة راغب لم تتمكن من مرافقته وأولادهما إلى تونس بسبب انشغالها بالتحضير لطرح مجموعتها الجديدة من المجوهرات.

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سيدتي

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