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زوجة صابر الرباعي الجديدة تغيّر علاقته بأهله

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زوجة صابر الرباعي الجديدة تغيّر علاقته بأهله زوجة صابر الرباعي الجديدة تغيّر علاقته بأهله

الأربعاء 26-08-2015 23:24

نشر الفنان صابر الرباعي صورة لزوجته وابنه ووالدته الذين كانوا حاضرين في حفله، الذي أحياه مساء أمس في مهرجان "قرطاج"، في بادرة هي الأولى لصابر بنشر صورة والدته، بعد أن كان طوال السنوات الماضية حريصاً على إبعاد أهله عن الأضواء.

وكانت زوجة صابر إخلاص قد ظهرت مع ابنهما جود على غلاف إحدى المجلات اللبنانية هذا الأسبوع، كما أنها ظهرت معه في أكثر من مناسبة وكانت بطلة أحد كليباته، وبدا أن الفنان الذي خرج من تجربة زواج فاشلة قبل زواجه الثاني من إخلاص، يريد أن يمارس طقوس غرامه بزوجته أمام الأضواء، من خلال نشر صورهما معاً، وإظهار كم السعادة التي يعيشان بها، وعلاقة زوجته الطيبة بوالدته، بعد أن أشيع أن هذه الأخيرة ليست راضية عن زواج صابر الثاني.

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سيدتي