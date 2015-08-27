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تموين الأقصر تصرف 10 عجول و5 خراف وكراتين بيض وفراخ لمواجهة غلاء اللحوم

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تموين الأقصر تصرف 10 عجول و5 خراف وكراتين بيض وفراخ لمواجهة غلاء اللحوم تموين الأقصر تصرف 10 عجول و5 خراف وكراتين بيض وفراخ لمواجهة غلاء اللحوم
أكد عبد المنعم السباعي، وكيل وزارة بالأقصر، اليوم الأربعاء، إن مديرية التموين تدعم حملة القضاء على غلاء اللحوم والتي انطلقت بالمحافظة تحت شعار "بلاها لحمة"، وأنها مستعدة للعمل على خدمة المستهلك بتوفير لحوم بأسعار مخفضة، حيث إن كميات من اللحوم والفراح وصلت بالفعل للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أن الشحنة التي وصلت للأقصر تشمل 10 عجول و5 خراف بسعر 57 جنية للعجول و48 جنية للخراف، كما تم الحصول علي 300 كرتونة لحوم برازيلية، و200 كرتونة فراخ، وتولت مسئولية بيعها للمواطنين منافذ بيع اللحوم في فرع المصرية 2000 بشارع رمسيس بمدينة الأقصر، وفرع المصرية 2000 بشارع أحمد عرابي بمركز إسنا.

فيما قال سيد الطاهر، وكيل مديرية التموين بالأقصر، أنه يجري إستقدام كميات لحوم آخري لتغطية احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة للجميع، موضحاً أن المقاطعة الشعبية للحوم، هي الطريقة السليمة للحد من ارتفاع أسعارها، وذلك في ظل عدم مقدرة مديرية التموين، على تحديد تسعيرة اللحوم، باعتبارها أحدى السلع الحرة، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تلقى دعمًا من جانب "التموين"، وذلك من خلال طرح كميات من اللحوم المستوردة بالأسواق بأسعار مناسبة، وفي متناول يد المواطن محدود الدخل، مشدداً علي أن الحملة في الأقصر تلقى نجاحًا كبيرًا، خاصة في ظل توقف القطاع السياحي، وهذا ما أفضى إلى انخفاض الدخل بالنسبة للعديد من الأسر.

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مصر 365

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